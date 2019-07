Bewoners Keiberg bijten in het stof Claudia Van den Houte

10 juli 2019

22u57 7 Haaltert De werken die momenteel aan de gang zijn op de Keiberg brengen wel heel veel stof met zich mee voor de omwonenden.

Begin dit jaar gingen het project Keiberg van start. In de loop van 2019 en 2020 wordt de riolering en de volledige wegenis heraangelegd in de Ekentstraat, Bakkerstraat, Pontweg, Keiberg, Rosthoutweg, Brantegemstraat en Hoefstraat. De werken zouden ongeveer anderhalf jaar duren. Op de Keiberg zorgen de rioleringswerken van Aquafin voor enorme stofwolken. Sommige bewoners zijn daar niet over te spreken. “De hoeveelheid stof dat vrijkomt op droge dagen is erover. Voor de omliggende straten is het tijdelijk gedurende de duur van de werken in de straat. Op de Keiberg is het voor de volledige periode tot medio 2020", zegt Ief Noël, bewoner van de Keiberg.

Een andere bewoonster noemt de situatie onleefbaar: “Het stof ligt letterlijk tot binnen. Ook de gevel en de ramen zijn vol stof en modder. De auto afwassen zie je na 15 minuten niet meer, en de was buiten hangen of ramen schilderen... vergeet het. We hebben al voor meer dan 1.000 euro schade en de werken in onze straat moeten nog beginnen. Vanaf 6 uur s’ ochtends zwaar vrachtverkeer... aan veel te hoge snelheid... En ik kan nog even doorgaan. Hoog tijd om als bewoners in actie te schieten.”

Bij anderen klinkt het dan weer milder: “Stof of modder zijn jammer genoeg niet te vermijden, naargelang de weersomstandigheden.”