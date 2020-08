Bewoner die coronamaatregelen meermaals flagrant overtrad, moet in bubbel van vijf blijven. Doet hij dat niet, dan riskeert hij arrestatie Claudia Van den Houte

04 augustus 2020

18u34 3 Haaltert Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) zal een besluit opmaken dat de inwoner van Kerksken die de coronamaatregelen meermaals aan zijn laars lapte door feestjes te houden, verplicht om in zijn bubbel van vijf te blijven en verbiedt om nog andere mensen te zien. Doet hij dat niet, dan riskeert hij gearresteerd te worden.

De politie legde afgelopen weekend twee keer een feestje stil op hetzelfde adres in Kerksken. Zaterdag waren er vijftig mensen aanwezig, zondag een twintigtal. Er werden pv’s uitgeschreven en zondag kwam Baeyens ook ter plaatse. Ze kondigde toen aan om de situatie kort op de bal te zullen opvolgen. “Ik heb net het bestuurlijk verslag gekregen, op basis waarvan we een besluit kunnen opmaken waarbij hem het verbod zal worden opgelegd om meer mensen te zien dan zijn bubbel van vijf”, aldus burgemeester Baeyens (N-VA). “Ik zal de betrokkene persoonlijk verwittigen. Hij zal eerst gehoord worden.”

Vlaams Belang Haaltert is van mening dat de overlast al veel langer opgelost kon zijn. “Weken en zelfs maanden aan overtredingen van de COVID-maatregelen en van algemene overlast voor de buren door deze familie en hun vrienden gaan hieraan vooraf”, klinkt het bij de partij. “In juni is de partner van de bewoner overleden, waardoor er familie aanwezig was”, zegt Baeyens. “De coronamaatregelen waren toen ook nog anders. Afgelopen zaterdag en zondag was het natuurlijk een heel andere situatie.” Baeyens verzekert dat het verbod voor de man om nog andere mensen te zien, zal worden gecontroleerd. Als de bewoner nog overtredingen begaat, kan hij worden gearresteerd.