Bestuurster onder invloed ramt verschillende paaltjes en raakt ook gevel van woning Koen Baten

04 juli 2020

14u42 13 Haaltert In de Bruulstraat in Haaltert is gisterenavond een jonge bestuurster met haar voertuig tegen een gevel terechtgekomen nadat ze is afgeweken van haar baan. De schade aan de gevel was groot en ook de ravage was aanzienlijk. De bestuurster die het ongeval veroorzaakte was onder invloed van alcohol.

Het ongeval gebeurde rond 22.15 uur gisterenavond in de buurt van de schoolomgeving. De bestuurster reed in de richting van Nieuwerkerken toen ze plots afweek van haar rijbaan. Ze verloor de controle over het stuur en vernielde verschillende paaltjes. Daarna botste ze tegen een gevel van een woning die ook aanzienlijke schade opliep. “Wij waren op het moment van het ongeval niet thuis", vertelt Ann Ghysels. “We zaten op restaurant toen ze ons opbelden dat er een wagen tegen onze gevel had gereden. We zijn onmiddellijk naar huis gekomen en troffen daar de ravage aan", aldus Ann.

Het koppel was erg in shock van de schade. “De vrouw moet veel te snel gereden. Anders kan je geen vier kleine paaltjes vernielen en een grote verkeerspaal. Ze had ook gedronken", klinkt het. “Het is jammer dat dit moet gebeuren en dat wij nu met deze schade zitten”, vertelt Ann. “Het raam zal volledig moeten vervangen worden en binnen hebben we ook heel wat werk om alles te kunnen herstellen.”

De schade kon ook nog veel erger geweest zijn volgens Ann. “Als ze een meter verder tegen de gevel was gereden dan had ze mogelijk de ruimte waar de gas stond aangereden en was de schade nog veel groter", klinkt het.

De bestuurster zelf zou ook gewond geraakt zijn bij het ongeval en moest naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Het voertuig is total loss.