Bestuurster komt op flank terecht nadat ze hondje in wagen wil pakken Koen Baten

24 januari 2020

18u47 34 Haaltert In de Heldergemstraat in Heldergem is vrijdagavond een vrouw met haar voertuig op de zijkant terecht gekomen, nadat ze tegen een geparkeerde wagen botste. De vrouw kon zelf nog uit haar wagen stappen, maar beide voertuigen liepen wel aanzienlijke schade op.

De jonge vrouw zou volgens het slachtoffer van de geparkeerde wagen een hondje op de schoot gehad hebben. Deze was weggesprongen en ze wou hem tegenhouden waardoor ze tegen de wagen knalde. Door de klap kwam ze in het midden van de rijbaan op haar zij terecht. Ze bleef ongedeerd. De brandweer kwam ook ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. De verbindingsweg tussen Haaltert en Aaigem was wel een tijdlang afgesloten voor het verkeer door het ongeval.