Bestuurster komt op flank terecht nadat ze geparkeerd voertuig raakt Koen Baten

24 januari 2020

18u47 11 Haaltert In de Heldergemstraat in Heldergem is vrijdagavond een vrouw met haar voertuig op de zijkant terecht gekomen, nadat ze tegen een geparkeerde wagen botste. De vrouw kon zelf nog uit haar wagen stappen, maar beide voertuigen liepen wel aanzienlijke schade op.

Hoe het komt dat de vrouw plots afweek van haar rijbaan is nog onduidelijk, door de klap kwam ze in het midden van de rijbaan op haar zij terecht. Ze bleef ongedeerd. De brandweer kwam ook ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. De verbindingsweg tussen Haaltert en Aaigem was wel een tijdlang afgesloten voor het verkeer door het ongeval.