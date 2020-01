Bestuurder riskeert drie maanden cel na tragisch ongeval met dodelijke afloop in Haaltert Koen Baten

27 januari 2020

10u41 0 Haaltert D.C. uit Haaltert stond vanmorgen terecht in de rechtbank van Aalst voor zijn betrokkenheid bij een dodelijk ongeval. Hij reed er de 17-jarige Luba K. aan terwijl zij aan het oversteken was op het zebrapad. Enkele dagen later overleed ze aan haar verwondingen in het ziekenhuis. “Ik heb haar nooit zien oversteken omdat ze van achter een auto kwam", verklaarde een aangeslagen C.

Het ongeval gebeurde op 11 oktober 2018 in de Hoogstraat in Haaltert omstreeks 17.30 uur. De 17-jarige Luba K. stapte net van de bus en wilde oversteken om naar huis te gaan toen ze werd aangereden door de Mercedes Vito van C. De jonge vrouw werd nog in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed enkele dagen later aan haar verwondingen. De man zelf was niet onder invloed, maar had het slachtoffer gewoon niet gezien. “Ik heb dit ongeval nooit gewild. Ik ben er nog elke dag mee bezig en heb er enorm veel spijt van dat dit gebeurde", aldus D.

Het openbaar ministerie vroeg een celstraf van drie maanden voor het ongeval. “Op het moment van de feiten reed de beklaagde iets minder dan de toegelaten 50 kilometer per uur", aldus het OM. “De beklaagde had zijn snelheid meer moeten beperken en voorrang geven aan het zebrapad. Het gaat hier over een onoplettendheid en een zeer spijtig ongeval. Het slachtoffer zou op dat moment ook bezig geweest zijn met haar gsm en had oortjes in”, besluit het OM. Naast de gevangenisstraf riskeert D.C. ook een geldboete van 4.000 euro en zes maanden rijverbod. Hij zal eventueel alle examens opnieuw moeten afleggen.

“Mijn cliënt is zelf enorm aangeslagen door het ongeval dat toen gebeurde", aldus zijn raadsman. “Hij heeft haar nooit zien komen. Volgens hem liep zij onder zijn wagen en stak ze over tussen twee geparkeerde wagens. Mijn cliënt probeerde haar nog te ontwijken maar slaagde hier niet in”, klinkt het. “Volgens ons zijn er heel wat zaken waar we aan kunnen twijfelen, en omwille van deze twijfel wil ik de vrijspraak vragen”, klinkt het.

De advocaat van de burgerlijke partij kon zich niet vinden in deze feiten. “Verschillende getuigen hebben toen verklaard dat ze wel over het voetpad aan het oversteken waren", klinkt het. “Ze had ook al enige afstand afgelegd en was bijna in het midden van het zebrapad op het moment van de aanrijding.” Ook het oversteken tussen de twee geparkeerde voertuigen is volgens de advocaat van de familie niet te bewijzen. “Er is hier geen enkel bewijs voor te zien. We hebben alle begrip voor de omstandigheden van het ongeval en begrijpen ook dat de beklaagde deze aanrijding nooit gewild heeft. We beseffen dat het hier om een onoplettendheid gaat. Maar deze onoplettendheid heeft wel het ongeval veroorzaakt, anders was dit nooit gebeurd", klinkt het.

De politierechter buigt zich over de zaak en doet uitspraak op 17 februari.