Bestuurder riskeert celstraf na ongeval waarbij slachtoffer later overleden is Koen Baten

16 september 2019

16u15 0 Haaltert A.D. moest zich maandagmiddag voor de politierechtbank in Aalst verantwoorden na een ongeval in de Stationsstraat in Haaltert. De man reed met zijn lichte vrachtwagen op 26 september 2018 in de richting van Denderhoutem toen hij botste met een fietser.

D. raakte de vrouw met de spiegel van zijn vrachtwagen, waardoor ze viel en met haar hoofd op het asfalt terechtkwam. De vrouw werd nog bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar nadien toch overleden door een bloeding in het hoofd. De oorzaak van het ongeval is waarschijnlijk te wijten aan een laaghangende zon, waardoor hij de vrouw niet opmerkte.

Bij het ongeval waren er geen externe factoren aanwezig. “Mijn cliënt had niet gedronken, geen drugs, was in orde met alle papieren en pleegde geen vluchtmisdrijf", aldus zijn raadsman. “Hij had zijn zonneklep omlaag en droeg een zonnebril, maar merkte jammer genoeg de vrouw niet op. Het gaat hier om een bijzonder jammerlijk ongeval, waar meneer ook zelf heel veel spijt van heeft.”

Het openbaar ministerie vroeg enkele maanden gevangenisstraf, een geldboete en een rijverbod voor de man. De rechter zal uitspraak doen op 23 september.