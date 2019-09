Bestuurder onder invloed botst tegen geparkeerde voertuigen Koen Baten

15 september 2019

14u23 0 Haaltert Een bestuurder die onder invloed van alcohol verkeerde heeft deze ochtend rond 05.45 uur met zijn voertuig verschillende geparkeerde wagens beschadigd. De chauffeur reed aan de kruising van de Bosstraat en de Topmolenstraat aan hoge snelheid toen de buurtbewoners een hevige knal hoorden.

“Vlak voor het ongeval hoorden we iemand claxonneren met zijn voertuig. Enkele seconden daarna volgde een zware klap", zegt een van de buren. Het eerste aangereden voertuig werd daarna naar achter geduwd en kwam nog tegen een geparkeerde bestelwagen terecht. Vermoedelijk viel de beschonken bestuurder in slaap achter het stuur waardoor hij begon te zwalpen. De schade aan de drie voertuigen was aanzienlijk.

Een van de beschadigde voertuigen behoorde toe aan raamdecoratie Heytens uit Ninove. “Het is al de derde keer op 1,5 jaar tijd dat onze auto schade oploopt door een aanrijding", het is stilaan genoeg geweest", klinkt het. “We hebben al meermaals gevraagd met de buurt om iets te doen aan de straat, maar dat lukt blijkbaar niet.”

Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden. De drie auto’s moesten wel getakeld worden en waren niet meer rijvaardig.