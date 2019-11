Bestuurder met 2,6 promille moet naar dokter om zich te laten testen op rijgeschiktheid Koen Baten

21 november 2019

17u02 0 Haaltert Sven V. had vorig jaar diep in het glas gekeken toen hij vier auto’s ramde op de Borrekent in Denderhoutem. Hij verloor de controle over zijn voertuig en beschadigde vier geparkeerde auto’s bij het ongeval. Hij was zwaar onder invloed en blies 2,6 promille op het moment van de feiten.

Zijn advocaat wou de feiten absoluut niet betwisten en kon weinig inbrengen ter verdediging. Hij liet weten dat de man zeker geen probleem heeft met alcohol en dat een alcoholslot niet nodig is. Politierechter Mireille Schreurs stuurde de man eerst naar de dokter om te laten testen of hij al dan niet nog geschikt is om met een voertuig te rijden. De zaak zal later verder gezet worden.