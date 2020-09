Bestuur houdt 10,5 miljoen euro vrij voor bouw nieuwe sporthal en vrijetijdshuis Claudia Van den Houte

29 september 2020

18u33 0 Haaltert Het gemeentebestuur schat 10,5 miljoen euro te zullen besteden aan de bouw van een nieuwe sporthal en een vrijetijdshuis.

Dat bleek op de jongste gemeenteraad, waar het consultatiereglement voor het afsluiten van leningen voor de financiering ervan werd goedgekeurd. Gemeenteraadslid Jan Schelfhout (Vlaams Belang) wou weten wat het toekomstige vrijetijdshuis precies zou inhouden. “Het is de bedoeling om het oude Warandegebouw en de bib met elkaar te verbinden en om een zeer toegankelijk vrijetijdshuis te creëren”, legt schepen Bart Ottoy (CD&V) uit. “We denken eraan om de dienst Vrije Tijd en Cultuur samen te zetten met de bib.” Er wordt ook gedacht aan een toeristisch centrum en voor de bib aan leeshoekjes, een leesterras, een koffiecorner en nog meer. “Een echte ontmoetingsplaats dus. Het zijn echter slechts leuke ideeën, die nog voor honderd procent in vaste ideeën moeten gegoten worden.”

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) beaamt: “Hoe het er precies zal uitzien, weten we nog niet. Dat ligt vandaag nog niet voor. We hebben allemaal dromen, maar er moet bekeken worden wat er mogelijk is.” Voor het vrijetijdshuis wordt een budget voor 4,5 miljoen euro voorzien, voor de nieuwe bib 6 miljoen. “Dat is het maximumbudget. We hoeven die bedragen daarom niet volledig te spenderen”, aldus Baeyens. “Omdat het om een aanzienlijke som gaat, willen we ons laten begeleiden”, zegt Ottoy.