Bereidt Jean-Jacques De Gucht zich al voor op nieuwe verkiezingen? CVHN FEL

04 september 2019

18u12 0 Haaltert De Vlaamse verkiezingen zijn intussen al meer dan drie maanden achter de rug, maar in de Dries in Denderhoutem staat er nog steeds een verkiezingsbord langs de weg.

Jean-Jacques De Gucht stond op de tweede plaats op de Vlaamse lijst van Open Vld op zondag 26 mei, toen in Vlaanderen de verkiezingen voor het Vlaams Parlement plaatsvonden, en werd verkozen. Naast Vlaams volksvertegenwoordiger is De Gucht ook schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in Aalst. Hij is verrast dat er nog steeds een verkiezingsaffiche van hem te zien is in Denderhoutem: “Ik zal die morgen laten weghalen”, klinkt het.