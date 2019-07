Beperkte afvalbrand snel onder controle Koen Baten

17 juli 2019

15u28 0

In de Eigenstraat in Haaltert werd de brandweer van Aalst woensdagnamiddag opgeroepen voor een brand buiten. Het bleek om een beperkte afvalbrand te gaan. Het vuur kon al geblust worden voor de brandweer ter plaatse was. Niemand geraakte gewond en er werd geen schade aangericht.