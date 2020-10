Bekende halloweenwandeling Nie Geweun afgelast door corona Claudia Van den Houte

19u18 11 Haaltert De jaarlijkse halloweenwandeling van de Ninoofse carnavalsgroep Nie Geweun in Denderhoutem is afgelast door de coronacrisis.

Het gaat om één van de grootste halloweentochten in onze streek, met jaarlijks een paar duizenden deelnemers. Nie Geweun laat “met veel spijt in het hart” weten dat de halloweenwandeling op 31 oktober niet kan doorgaan. “Het is de eerste keer in dertien jaar dat ze niet doorgaat, de eerste keer sinds wij met Nie Geweun de halloweenwandeling organiseren”, zegt Paulien De Mil van Nie Geweun. “We hopen dat we volgend jaar Denderhoutem weer op en top spooky kunnen maken en opnieuw een fantastische Halloween kunnen bezorgen.”