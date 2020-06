Bedeling mondmaskers start woensdag, deze week krijgen alle inwoners mondmasker in de bus Claudia Van den Houte

19u51 0 Haaltert Wat later dan gepland, wordt er op woensdag 3 juni gestart met de bedeling van de mondmaskers voor de inwoners van Haaltert.

De mondmaskers van Think Pink werden eind vorige week geleverd aan de gemeente. De gemeentemedewerkers zijn toen gestart met de enveloppen te vullen met de mondmaskers en de begeleidende brief met informatie en instructies. Vanaf woensdag 3 juni tot zaterdag 6 juni zullen vrijwilligers de mondmaskers bedelen in elke brievenbus van Haaltert.

Het gemeentebestuur kocht een mondmasker aan voor alle inwoners ouder dan twaalf jaar, én voor de leerkrachten en het gemeentepersoneel in Haaltert. Doordat de mondmaskers werden besteld bij Think Pink, gaat tachtig procent van de opbrengst van de aankoop naar borstkankerpreventie.