Beachvolleybalterrein in Vondelhof weer open voor iedereen Claudia Van den Houte

02 juli 2020

17u33 0 Haaltert Liefhebbers van beachvolleybal kunnen voortaan opnieuw terecht in het Vondelhof in Denderhoutem.

Het beachvolleybalterrein is er terug open voor iedereen deze zomer. Na het rooien van de aangetaste sparren in het Vondelhof, lag het terrein er slecht bij. Schepen van Sport Laurent Volckaert en gemeenteraadslid Tom Sorgeloos (beiden N-VA) hebben samen met de dienst Openbare Werken het speelveld aangepakt: “Er werden nieuwe lijnen, palen en een net geplaatst, en de ondergrond werd opnieuw aangevuld met zand. Iedereen mag het beachvolleybalterrein gratis gebruiken. Reserveren hoeft niet, maar de gebruikers moeten de coronarichtlijnen over buitensporten wel opvolgen.” Sporters vinden alle info op www.sport.vlaanderen.

Eerder werd in het Vondelhof ook al de looppiste van 1,1 kilometer opnieuw opengesteld. De herinrichting en heraanleg van het Vondelhof is gepland voor later dit jaar.