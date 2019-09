Basisschool De Krekel heeft nieuwe schoolbib en co-directeur Claudia Van den Houte

02 september 2019

16u01 1 Haaltert Basisschool De Krekel in Haaltert is het nieuwe schooljaar gestart met enkele nieuwigheden.

Zo heeft De Krekel een nieuwe schoolbibliotheek. De eerste schooldag stond ook in het teken van lezen. De speelplaats werd omgetoverd in een boekenwaaier van de schrijver Roald Dahl, de leerlingen kwamen verkleed in het thema en met een gerecycleerd item naar school, en er werd een toneeltje opgevoerd. “Elke maand zal een andere auteur in de kijker worden gezet”, vertelt directeur Noëlla Joris. “Iedere leerkracht kiest van die auteur een boek uit waarrond gewerkt zal worden in de klas. Het is de bedoeling om de kinderen te motiveren om te lezen. Het leesmoment zal voor elke klas op hetzelfde moment plaatsvinden.”

Noëlla Joris wordt vanaf dit schooljaar ook bijgestaan door Griet De Smedt, de nieuwe co-directeur voor de GO! basisschool De Krekel & De Grasspriet, met vestigingen in respectievelijk Haaltert en Mere. “We zullen de school samen leiden. Ik zal vooral in De Grasspriet in Mere aan het werk zijn en daar als aanspreekpunt fungeren”, vertelt Griet De Smedt. “We zullen samenwerken op hetzelfde elan als de voorbije jaren.”