Basisschool De Krekel breidt uit en zet eerste schooldag sportief in

01 september 2020

13u15 13 Haaltert De leerlingen van basisschool De Krekel hebben het nieuwe schooljaar op een sportieve manier ingezet.

Het jaarthema luidt ‘Keigoed in vorm’ en in dat kader mochten de leerlingen in sportoutfit naar school komen. Ook dansten ze de ‘Pasapas’ van Kinderen voor Kinderen. Dit schooljaar worden er tal van sporten in de kijker gezet. “We kozen bewust voor dit thema, met de coronacrisis, om zoveel mogelijk buiten te zijn met de kinderen”, vertelt directeur Noëlla Joris. “We linken hier ook ‘verkeer’ aan. We zullen acties ondernemen om kinderen te motiveren om te voet of per fiets naar school te komen. We hebben samen met de Fietersbond, verkeersouders en de gemeente initiatieven uitgewerkt voor de veiligheid voor de kinderen. We zullen die voorstellen op de Dag van de Mobiliteit. Het gaat onder meer om een aparte ingang voor voetgangers en fietsers en het aanbrengen van parkeerstroken, een rijrichting en een snelheidsremmer op onze parking.”

Geplande nieuwbouw

De school werd ook uitgebreid, in afwachting van de geplande nieuwbouw. “We hebben een extra klas in het kleuter-, een extra klas lager onderwijs en twee nieuwe leerkrachten. Verschillende kleuterklassen werden gerenoveerd en onze voor- en naschoolse opvang kreeg een nieuwe locatie. Kinderopvang ‘t Krekeltje wordt vanaf de herfstvakantie een onderdeel van ons kleuterpaviljoen. Ook werden de speelplaatsen gepimpt, met onder meer een bewegingsparcours.”

Net als in andere scholen verliep de eerste schooldag wat anders door de coronamaatregelen. Zo was er eenrichtingsverkeer voor de ouders, die maar beperkt toegang hadden en was er een aparte ingang voor de kleuters en de lagere schoolkinderen. Bij goed weer eten de kinderen hun boterhammen buiten op, binnen eten ze per bubbel.



