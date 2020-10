Baratom presenteert elke maand evenement in zaal De Spot Claudia Van den Houte

02 oktober 2020

15u46 0 Haaltert De vereniging Baratom laat zich niet ontmoedigen door de coronacrisis en komt met ‘Baratom Cultuurt’ op de proppen.

Baratom is vooral gekend door de zomerbar die jaarlijks in Denderhoutem wordt georganiseerd. Dit jaar kon er echter geen zomerbar plaatsvinden door de coronacrisis. De vereniging lanceerde begin augustus wel haar eigen ‘Baratom’-bier, met ook een eigen schapenkaas, bierworst en gerookte bacon met bier, in samenwerking met lokale handelaars uit Denderhoutem.

Op donderdag 8 oktober organiseert Baratom haar eerste ‘coronaproof’ evenement: een filmvoorstelling van Bohemian Rhapsody, onder de noemer ‘Baratom Cultuurt’, in de nieuwe zaal ‘De Spot’ in Denderhoutem. “We wilden niet blijven stilzitten en wachten tot corona voorbij is, en we vonden dat we wel een heel toffe zaal ter beschikking kregen van het gemeentebestuur”, vertelt Tom Verleysen van Baratom. “Daarom gaan we er elke maand een activiteit organiseren, in ‘baratom style’. We beginnen met een film, maar er zijn o.a. ook concerten.”

Zo is er op 6 november een concert van Eric Doyen, op 18 december een kerstconcert, op 14 januari nog een filmvoorstelling (Walk The Line) en op 20 februari nog een concert van Foolproof, een muziekgroep uit Liedekerke. Er is ook een bar, waar je voor en na het event het bier ‘Baratom blond’ kan proeven.

De eerste filmvoorstelling, Bohemian Rhapsody, start donderdag 8 oktober om 20 uur. Meer info en tickets via www.wicket.be/baratom.