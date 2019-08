Baratom brengt zomerbar in circussfeer met ‘Cirq’Atom’ Claudia Van den Houte

12 augustus 2019

21u24 2 Haaltert De organisatoren van ‘Baratom’ toveren de speelplaats van basisschool Molenveld terug twee dagen om tot een zomerbar.

Na ‘Atom Beach’ vorig jaar krijgt de zomerbar nu als thema ‘Cirq’Atom’ mee. Er is live animatie en er zijn optredens. “De mensen die naar onze zomerbar komen, mogen zich verwachten aan vuurspuwers, magie, acrobaten en zelfs wilde dieren”, vertelt Tom Verleysen van Baratom. “Er komt ook een circusworkshop. Daarvoor hou je best onze Facebookpagina in de gaten.” Er is opnieuw een ruime keuze in dranken. “Er zijn onder meer verschillende bieren, wijnen, cocktails en mocktails.”

‘Cirq’Atom’ is open op vrijdag 16 augustus en op zaterdag 17 augustus telkens vanaf 16 uur in basisschool Molenveld, Molenstraat 33 in Denderhoutem. De toegang is gratis en iedereen is welkom.