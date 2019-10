Ballonplooier Max verbreekt wereldrecord: hondje gemaakt op 6,27 seconden Claudia Van den Houte

24 oktober 2019

13u15 5 Haaltert Ballonplooier Max De Zwaef heeft zijn doel bereikt: hij verbrak het wereldrecord van ‘Fastest Modelling Balloon Dog’ op de jaarmarkt van Haaltert. ‘Clown Max’ plooide een ballon tot een hondje op amper 6,27 seconden. Hij had er wel twaalf pogingen voor nodig.

Het vorige record was al dertien jaar oud en stond op naam van de Amerikaan John Cassidy. Die vormde een ballon om tot een hondje op 6,5 seconden tijd. Om dat wereldrecord te verbreken, moest Max met heel wat rekening houden. Nadat hij zijn recordpoging had aangevraagd bij Guinness World Records, ontdekte hij dat de regels bijzonder streng waren. Alle afmetingen moesten bijvoorbeeld tot op de centimeter correct zijn. Zo waren er exacte afmetingen voor neus, hoofd, nek, voor- en achterpoten, lichaam, de staart, de top van de staart, .... Geen evidente klus dus.

Max had er dan ook twaalf pogingen voor nodig om het record te breken. De ene keer had het lichaampje niet de correcte afmetingen, de andere keer lukte het bolletje op de staart niet of was het net buiten tijd... Bij elke poging moest hij zijn volledige introductie overdoen, want alles werd op camera vastgelegd, nog een andere verplichting van Guinness World Records. Schepenen Laurent Volckaert en Bart Ottoy waren zijn onafhankelijke getuigen en twee tijdwaarnemers chronometreerden elke poging. Alles gebeurde voor de vitrine van Meubelen Redant in de Hoogstraat tijdens de jaarmarkt in Haaltert.

Kalm houden

Ondanks de verschillende pogingen, bleef Max de moed erin houden: “Het was thuis gelukt, dus moest het hier ook lukken. Ik kan mij gelukkig vrij goed kalm houden”, vertelt Max. “Vóór die twaalfde poging had ik twee keer het gevoel dat het me gelukt was, maar toen was het net buiten de tijd of lukte het bolletje op de staart niet...” Hij is dan ook zeer tevreden dat hij het wereldrecord toch kon breken. “Met 6,27 seconden heb ik er een kwart van een seconde minder over gedaan dan de vorige recordhouder. Alle logboeken, attesten, cameramateriaal... moeten nu opgestuurd worden naar Guinness World Records. Daarna kan ik een officieel attest krijgen van mijn wereldrecord. Normaal moet ik maximaal binnen de twaalf weken iets horen van hen.”

Max kreeg heel wat belangstelling voor zijn wereldrecordpoging. “Ik dacht in het begin: ‘ik ga eens iets proberen’. Ik had niet verwacht dat er zoveel aandacht voor zou zijn.” Max vierde zijn wereldrecord nadien nog met zijn vrienden op de jaarmarkt. Daar was schepen Bart Ottoy (CD&V), bevoegd voor Markten, blij om: “Fantastisch dat Max het wereldrecord heeft kunnen verbreken. Hij had er een aantal pogingen voor nodig, maar ik had het hem deze week al enkele keren zien doen. Het is belangrijk dat dit voor heel wat beleving zorgde op de jaarmarkt. Daar willen we als gemeente op inzetten.” De ballonhonden van de mislukte pogingen gingen alvast niet verloren: ze werden uitgedeeld op de jaarmarkt.