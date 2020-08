Bakkerij De Koker-Meert neemt na 25 jaar nieuwe start als bakkerij Meert: “Werkdruk ligt nu lager” Claudia Van den Houte

04 augustus 2020

16u56 3 Haaltert Bakkerij De Koker-Meert in de Lebeke in Denderhoutem heeft een nieuwe start genomen.

Bakker Tony De Koker zette zijn bakkerscarrière na 35 jaar, waarvan 25 jaar bij bakkerij De Koker-Meert, stop. Zijn echtgenote Ann Meert en haar zus Darlien gaan samen verder onder de naam ‘Brood en banket Meert’. “De lange werkuren, de werkdruk en de kleine gezondheidsproblemen waarmee mijn man kampt, hebben hem doen besluiten om te stoppen als bakker”, vertelt Ann Meert. “Samen met Darlien besloot ik om wel nog verder te doen, maar dus niet meer als warme bakker. We werken voortaan samen met bakkerij François uit Erpe-Mere, die ook een vestiging in Kerksken heeft. Mijn man heeft met bakker Ivan op school gezeten. Ze zijn altijd goede collega’s geweest. Daarom hebben we besloten om ons te laten beleveren door zijn bakkerij François. Elke ochtend wordt er vers brood en gebak geleverd.”

Een grote verandering voor Ann. “Vroeger hielp ik mijn man elke dag mee met het bakken. Ik stond om 3 uur ‘s ochtends op. Nu hoef ik maar om 6 uur op te staan. We hebben ook besloten om voortaan, naast op sluitingsdag maandag, ook op zondag te sluiten. Zo kunnen mijn man en ik elkaar nog zien als hij ergens werknemer wordt en kunnen we, na corona, misschien eens af en toe iets met vrienden doen. De werkdruk ligt voor mij nu ook lager. Het is de eerste keer in ons 25-jarig bestaan dat we op een dinsdag open zijn en dat blijft ook zo. Ik had een beetje stress om, na drie weken verlof, opnieuw van start te gaan, voor het eerst zonder Tony, maar alles is goed verlopen. Het doet ons plezier om onze klanten terug te zien.”

Brood en banket Meert, Lebeke 238, is van dinsdag tot vrijdag open van 7.30 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 16 uur. Op zondag en maandag is ze gesloten.