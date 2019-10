Babymassage met ouderontmoeting in Huis van het Kind Claudia Van den Houte

15 oktober 2019

11u43 0 Haaltert CM Oost-Vlaanderen organiseert op donderdag 17 oktober opnieuw een babymassage in samenwerking met het Huis van het Kind.

Ouders, grootouders of onthaalouders leren samen met hun baby op een speelse en creatieve manier de technieken van babymassage. Babymassage creëert een warme band voor het leven en stimuleert de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van een kindje. Dit moment van rust en ontspanning kan bovendien helpen om een onrustige of zenuwachtige baby te kalmeren.

De babymassage met ontmoeting is bedoeld voor baby’s tussen zes weken en zes maanden vergezeld van mama en/of papa, grootouder of onthaalouder. Ze zijn op donderdag 17 oktober van 18 uur tot 20 uur welkom in het Huis van het Kind, Donkerstraat 30 in Haaltert. Inschrijven is gratis op naam van de baby en kan via www.cm.be.