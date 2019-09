Avondmarkt met tal van animatie en vuurwerk Claudia Van den Houte

25 september 2019

Unizo Groot-Haaltert organiseert op vrijdag 27 september een avondmarkt in Kerksken.

De avondmarkt is terug na enkele jaren te zijn verdwenen. Unizo werkt dit jaar samen met verschillende verenigingen, zoals onder meer Kèsken Zwingt en het Feestcomité Kerksken, en met het gemeentebestuur voor de organisatie van de avondmarkt. Naast de talrijke kraampjes is er ook heel wat animatie. Zo zullen steltenlopers Lange Gust en Khalid & co te spotten zijn op de markt en zal er ambiance zijn in alle dorpscafés. De Retro Car Club houdt een oldtimermeeting en om 21.30 uur is er een feestelijk vuurwerk. Om 22 uur start de travestieshow van Madame Zaza in het Sint-Martinusheem. De toegang is gratis. Daarna is er disco tot in de vroege uurtjes.

De avondmarkt vindt op vrijdag 27 september vanaf 18 uur plaats in Kerksken, langs de Driehoekstraat, Kerkskendorp en Kerkskenhoek. De steenweg Aalst-Geraardsbergen (N460) wordt om 17 uur afgesloten voor doorgaand verkeer.