Atoms campingconcert met Sam Gooris en lokaal talent Claudia Van den Houte

07 augustus 2019

09u42 2 Haaltert Camping Reamerik wordt zaterdag opnieuw omgetoverd tot een festivalterrein voor de derde editie van het ‘Atoms campingconcert’.

Voormalig Denderhoutemnaar Friet Ringoet, gekend van ‘Belgiums Got Talent’, opent het concert om 16 uur. Daarna is het de beurt aan Luc Provost & band, ook uit Denderhoutem. Na de talenten van eigen bodem, brengt Fifties Fever de beste hits van de jaren vijftig, gevolgd door de zingende facteurs van ‘De Helaasheid der Zingen’. Hoofdact Sam Gooris sluit het derde Atoms campingconcert af. Tussen 16 uur en 18 uur kun je ook Elza uit Frozen en Darth Vader uit Star Wars ontmoeten. Er is een terras waar je terecht kan voor een hapje en een drankje, met onder meer een Witkap- en een cavabar en voor tapas, ribbetjes, visbrochetten, barbecueworst en ijsjes. Er staat ook een springkasteel opgesteld.

“Het Atoms campingconcert mag dit jaar drie kaarsjes uitblazen en dat zullen we zeker vieren”, zegt organisator Jeroen Wiggeleer. “We hopen dit jaar in totaal op 750 toeschouwers.” Het Atoms campingconcert vindt op zaterdag 10 augustus van 16 uur tot middernacht plaats op camping Reamerik in de Zonnestraat in Denderhoutem. De toegang is gratis.