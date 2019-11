Asfalteringswerken in centrum van Denderhoutem gaan van start Claudia Van den Houte

20 november 2019

20u10 0 Haaltert De asfalteringswerken in het centrum van Denderhoutem gaan de komende dagen van start. Nog deze week wordt de Eigenstraat al aangepakt, maar vanaf volgende week starten de grote werken, die vermoedelijk tot 6 december zullen duren. De werken verlopen in drie fasen.

Woensdag werd er al gestart met de werken voor de heraanleg van de parkeerstroken in de Eigenstraat. Die straat wordt nog deze week gefreesd en geasfalteerd. De gemeente verwacht slechts een beperkte verkeershinder. Ook de Kievietstraat en de Hoekstraat worden normaal deze week nog gefreesd, maar pas later geasfalteerd. Volgende week, van maandag 25 tot vrijdag 29 november wordt gestart met frezen in de Hoekstraat, zijweg Vondelen (rechtover Ranierstraat), Winkelveld, Zijweg Knipperhoek, Veldstraat en Dwarsstraat (aan voetbalveld tot begraafplaats Denderhoutem) en worden volgende straten (deels) geasfalteerd: de Eigenstraat, Kievietstraat, Hoekstraat, zijweg Vondelen, Winkelveld en zijweg Knipperhoek. Er wordt geprobeerd de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Totaalverbod op verkeer

Van maandag 25 tot en met woensdag 27 november worden de goten afgeschraapt en hersteld of opnieuw gegoten vanaf de Molenstraat 4 (Frituur Harry) tot en met Dorp 2 (café Welcome Back). Die dagen zal er geen verkeer mogelijk zijn in de werfzone tussen 6.30 uur en 17 uur. Na deze voorbereidingswerken zal de toplaag asfalt gegoten worden. Je zal dus niet door het Dorp kunnen rijden van maandag tot en met woensdag binnen die uren. Richting Aalst rijden kan je via de Bareelstraat, Ankerstraat en Nieuwstraat. Er is ook een omleiding via Poel en Vossel. In de Molenstraat en Adv. De Backerstraat is er uitzonderlijk tweerichtingsverkeer met parkeerverbod. Er geldt een totaalverbod op verkeer de dag dat er asfalt gegoten wordt. Asfalt gieten is weersafhankelijk en kan dus nog niet exact gepland worden.

Van woensdag 27 november tot en met vrijdag 29 november worden de goten afgeschraapt en hersteld of opnieuw gegoten vanaf Terlinden (café Rialto) tot Terlinden 102 (start kasseibaan diepe straten), in de Ankerstraat (volledig) en zeventig meter vanaf de kapel in de Bareelstraat. Ook hier zal er die dagen geen verkeer mogelijk zijn tussen 6.30 en 17 uur en geldt er een totaalverbod op verkeer de dag dat er asfalt gegoten wordt. Omrijden kan gemakkelijk via het Dorp.

December

Van maandag 2 december tot vrijdag 6 december start de aannemer met het frezen van het kruispunt Lebeke/Herlinckhove, Poel (van Dorp tot aan de beek), de zijweg Donkerstraat, Kerkskenhoek en de zijweg Kerkweg. De Dwarsstraat, Veldstraat, kruispunt Lebeke/Herlinckhove, Poel (van Dorp tot aan de beek), de zijweg Donkerstraat, Kerkskenhoek en de zijweg Kerkweg worden daarna geasfalteerd. Aan het kruispunt Molenstraat/Schoolstraat worden van woensdag 4 december tot en met vrijdag 6 december de goten afgeschraapt en hersteld of opnieuw gegoten. Er zal die dagen tussen 6.30 en 17 uur geen verkeer mogelijk zijn op het kruispunt. Er zal zowel tweerichtingsverkeer als een parkeerverbod zijn in de Molenstraat/Schoolstraat en Adv. De Backerstraat. Je kan omrijden via het Dorp, Nieuwstraat en Dwarsstraat.