Apriori behoudt score van 15 op 20 in Gault&Millau Claudia Van den Houte

04 november 2019

21u58 4 Haaltert Restaurant Apriori in Haaltert behoudt zijn score van 15 op 20 in de nieuwe Gault&Millau-gids.

Het restaurant aan het Sint-Goriksplein krijgt al dertien jaar lang dezelfde hoge score van Gault&Millau. Het is al sinds 1996 een vaste waarde in Haaltert en geniet een goede reputatie. Apriori is ook lang een sterrenrestaurant geweest, tot het in 2017 zijn ster plots verloor in de Michelingids. Tot 2016 behaalde het twaalf jaar op rij een ster. Chef-kok Kristof Coppens, die het restaurant samen met zijn echtgenote Carla Wauters uitbaat, liet dat niet aan zijn hart komen. Voor hem is de mening van zijn klanten het belangrijkste.

