Alle Haaltertse scholen werken met ‘De Klimaatbende’ samen voor beter klimaat Claudia Van den Houte

23 september 2019

16u12 10 Haaltert Het project ‘De Klimaatbende’ is maandag afgetrapt op alle scholen uit Groot-Haaltert. De bedoeling van het project is dat alle scholen samenwerken voor een beter klimaat.

Een groepje met onder meer schepenen Phaedra Van Keymolen en Lisa Houtman, de dienst Leefmilieu en de jeugddienst fietste maandag naar alle scholen in Groot-Haaltert om het project voor te stellen. In elke school werd ook het Klimaatcharter officieel ondertekend. “Met De Klimaatbende willen we ons steentje bijdragen tegen de opwarming van het klimaat door minder CO2 uit te stoten”, legt schepen van Leefmilieu Phaedra Van Keymolen (CD&V) uit aan de leerlingen van het vijfde leerjaar van basisschool Molenveld in Denderhoutem. “Dat kan onder andere door met de fiets naar school te komen, de verwarming wat lager te zetten, de lichten uit de doen als we naar buiten gaan en water te besparen door bijvoorbeeld niet te lang te douchen of de kraan dicht te doen als je je tanden poetst.” De leerlingen hadden zelf ook voorstellen: “Meer recycleren”, “statiegeld invoeren” en “minder vervuilende auto’s op straat”.

Het project ‘De Klimaatbende’ van MOS en gemeentebestuur van Haaltert loopt over twee schooljaren. “Dit schooljaar werken we vooral met de leerkrachten van het vijfde leerjaar in alle scholen”, aldus Van Keymolen. Zij zullen de kinderen nieuwe dingen leren over CO2-uitstoot en klimaat. “We zullen de juffen wegwijs maken in de materialen, zoals de CO2-calculator.” De scholen gaan van start met een nulmeting. Elke school noteert de meterstanden van gas, elektriciteit en water. Die gegevens worden ingevoerd in de CO2-calculator. De meterstanden zullen worden opgevolgd en de CO2-uitstoot geëvalueerd.

Volgend schooljaar krijgen de vijfdejaars van elke school vijf opdrachten die ze doorheen het schooljaar moeten uitvoeren. Zij vormen mee ‘De Klimaatbende’. Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren met ondersteuning en informatie van MOS hoe ze kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden. De scholen nemen het tegen elkaar op om zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten.