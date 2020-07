Alle gemeentelijke zalen gesloten en alle evenementen al zeker tot eind augustus verboden in Haaltert Claudia Van den Houte

28 juli 2020

17u40 2 Haaltert Het Haaltertse gemeentebestuur heeft extra maatregelen genomen in het kader van de coronacrisis.

Zo worden alle gemeentelijke zalen, inclusief de sporthal, tot 31 augustus gesloten. Alle reserveringen voor de zalen worden geannuleerd, behalve de gemeentelijke sportkampen, zomerscholen en speelpleinwerking. De gemeentelijke sportterreinen kunnen wel worden gebruikt. “Verenigingen die sportactiviteiten gepland hadden in de gemeentelijke zalen, kunnen die in de mate van het mogelijke verplaatsen naar de gemeentelijke sportterreinen en/of buitenlocaties van de gemeentelijke gebouwen”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). Ze moeten uiteraard wel de protocollen voor hun sport respecteren.

Geen evenementen tot 31 augustus

De gemeente verbiedt ook alle evenementen, activiteiten en organisaties, waaronder fuiven, feesten, eetfestijnen, buurtfeesten, gelegenheidsmarkten en nog meer, tot 31 augustus, met mogelijkheid tot verlenging tot eind september. De wekelijkse marken kunnen wel blijven doorgaan. Sportwedstrijden met publiek of op de openbare weg zijn voortaan verboden. “Trainingen of oefenwedstrijden kunnen wel doorgaan, maar als er meer dan tien personen aan deelnemen, moeten ze worden aangevraagd bij de gemeente.”

Er moet trouwens voor alle activiteiten en organisaties met meer dan tien personen van 12 jaar of ouder voortaan een aanvraag worden ingediend bij de gemeente via het e-loket en het toevoegen van een scan vanuit de COVID Event Risk Model (www.covideventriskmodel.be).

Noodzakelijk

“Het zijn geen gemakkelijke maar wel noodzakelijke beslissingen, die we nemen na gezamenlijk overleg, om proactief het virus en de verspreiding ervan zoveel mogelijk tegen te gaan”, aldus Baeyens. Jeroen Wiggeleer, organisator van de parkconcerten in Haaltert en de campingconcerten in Denderhoutem, allen volgeboekt, ziet het somber in, nu beide events zijn afgelast: “Dit is een ramp. Wij als evenementensector blijven in de kou staan en krijgen amper een vergoeding van de staat. Mijn optimisme is weg, zeker nu het er ook voor 2021 al slecht begint uit te zien. Dit doet pijn.”

In Haaltert geldt sinds maandag een algemene mondmaskerplicht op openbaar domein, behalve tijdens het sporten. Net als in Ninove heeft Haaltert besloten dat wie wandelt als sport - en niet slentert maar flink doorstapt - geen mondmasker hoeft te dragen als er geen andere mensen in de buurt zijn. In het bos, alleen met je bubbel hoeft het niet, in het dorp dan weer wel, want daar is de kans groot dat je andere mensen tegenkomt.