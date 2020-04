Alle bewoners en personeelsleden wzc Sint-Anna worden komende twee dagen getest op coronavirus Claudia Van den Houte

09 april 2020

Woonzorgcentra Sint-Anna in Haaltert is één van de 55 woonzorgcentra in Vlaanderen waar alle bewoners en personeelsleden zullen getest worden op het coronavirus.

Meer dan twee weken geleden testten negen personeelsleden en één bewoner van Sint-Anna positief op het coronavirus. Tot nu toe zijn er zestien bewoners positief getest. Er zijn ook al enkele bewoners overleden aan het virus. Hoeveel het er precies zijn, maakt wzc Sint-Anna niet bekend.

Om het coronavirus in te dammen, zijn 11.000 testkits verdeeld over 85 woonzorgcentra in Vlaanderen. In 55 daarvan, waaronder wzc Sint-Anna, zullen zowel bewoners als personeelsleden allemaal worden getest. Het maakt deel uit van het noodplan voor de zorgsector.

“Het zal ons een beter zicht geven op hoever het virus zich verspreid heeft”, zegt Jan De Maeseneire, directeur van wzc Sint-Anna. “Zo kan je andere maatregelen nemen en geval per geval toepassen. Nu zijn er mensen die we als besmet beschouwen maar die misschien niet besmet zijn. Voortaan zullen we het beschermingsmateriaal specifiek kunnen inzetten voor mensen die effectief besmet zijn. We waren er vroeg bij, maar het is zeer moeilijk om het virus buiten te houden. Morgen (vrijdag, red.) zullen de testen worden afgenomen bij de bewoners en morgen of zaterdag bij de personeelsleden.”

Verder blijven alle veiligheidsmaatregelen voor bewoners en personeel strikt van kracht. Het woonzorgcentrum verwacht ook nog een levering mondmaskers, waardoor er ruim voldoende materiaal zal zijn.