Aimé De Gendt haalt podium in Ronde van Luxemburg Erik Vandeweyer

20 september 2020

09u37 0 Haaltert De voorbije dagen trad Aimé De Gendt nadrukkelijk op de voorgrond in de Ronde van Luxemburg. Aan de suprematie van de Italiaan Diego Ulissi viel in het Groot-Hertogdom niet te tornen. Markus Hoelgaard werd tweede op 25 seconden, Aimé De Gendt knap derde op 27 seconden. Laatstgenoemde is klaar voor het komende BK.

De basis van het succes werd gelegd in de vierde etappe. Aimé De Gendt bevestigt. “Ik begon die rit nochtans met buikkrampen, maar eindigde wel op de tweede plaats net achter de sterkste man in koers Ulissi. Door wat buikkrampen was ik even ter hoogte van de ploegwagen, toen het peloton in waaiers werd getrokken. Ik miste bijgevolg de eerste groep, maar we panikeerden niet. We bleven attent voorin rijden, terwijl we op Bakelants en Vliegen in de eerste groep konden rekenen. Finaal kwam alles weer samen. In de slotfase haddden we steeds iemand mee. Op de Col de l’ Europe kwam er nog wat afscheiding. Uiteindelijk sprintte ik met vier man voor de zege en werd ik tweede.”

Laatste rit

In de laatste rit kwam het er voor Aimé De Gendt op aan om te bestendigen. Dat lukte aardig, al moest hij door het spel van de bonifatiesprinten wel nog zijn tweede plaats afstaan aan Markus Hoelgaard. Het scenario van die laatste rit verliep gelijkaardig. Nu kon een kopgroep van zeven zich afscheiden en werd Aimé De Gent verdienstelijk zevende. “Met Meurisse hadden we iemand mee in de vroege vlucht. Het koersverloop was perfect voor ons. Helaas moest ik mijn tweede plaats wel nog afstaan. In de eerste tussensprint greep ik net naast de bonificatieseconden en bij de laatste zat ik ingesloten. Op de laatste klim moest ik een gaatje laten. In de laatste bocht sloot ik weer aan, maar een goede sprint zat er niet meer in.”

Hoogtestage

Aimé De Gendt hoopt verder de vruchten te kunnen plukken van zijn hoogtestage. “Dit podium is mooi meegenomen in mijn voorbereiding naar de klassiekers toe. Ik laste voor de eerste keer een hoogtestage in en had bij mijn terugkeer meteen goede benen. Zeker bergop vlotte het prima. Hopelijk kan ik de lijn de komende weken doortrekken. Dat mag dinsdag al beginnen op het BK.”