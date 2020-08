Agressieveling slaat eigen tuinhuis kort en klein Koen Baten

15 augustus 2020

14u55 0 Haaltert Op de Heldergemstraat in Heldergem werden de buren deze namiddag voor de zoveelste keer opgeschrikt door een agressieve bewoner. De man zijn stoppen sloegen door en hij vernietigde zijn eigen tuinhuis. De politie kwam ter plaatse om de man te kalmeren.

Het was rond 13.30 uur vanmiddag dat de buren deze middag opgeschrikt werden door een agressieve buurtbewoner. De man woont in Huis Kobeke, dat hem toegekend werd door het OCMW, en zou regelmatig in contact komen met de politie omdat hij bijzonder agressief kan zijn.

De man zou vorige week nog zijn rolluiken vernietigd hebben. Dit keer vernielde hij zijn eigen tuinhuis en begon hij de buren te bedreigen en ruzie met hen te maken. De politie van Denderleeuw/Haaltert kwam massaal ter plaatse, maar de man was dan al gekalmeerd.

Waarom hij zich zo agressief gedraagt is niet duidelijk. De buren hopen dat er maatregelen getroffen worden tegen de man zodat de rust kan weerkeren in hun straat.