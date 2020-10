Adviesraad Senioren schenkt rolstoelfiets aan Haaltertse woonzorgcentra Claudia Van den Houte

12 oktober 2020

15u45 3 Haaltert De adviesraad Senioren in Haaltert heeft maandag een rolstoelfiets geschonken aan de Haaltertse woonzorgcentra.

“De coronacrisis treft ons allemaal en het einde is nog niet in zicht”, vertelt Frans Buyl, voorzitter van de adviesraad Senioren. “Toch zijn er ook tekenen van hoop: mensen volgen de richtlijnen om zichzelf en anderen te beschermen en om zorg te dragen voor de meest kwetsbare groep. Zo groeide bij ons het idee om iets te ondernemen voor de bewoners van de woonzorgcentra. Na lang overwegen, besloten we om een rolstoelfiets aan te kopen. We zijn Wellcare dankbaar voor de gulle schenking en Top Bikes om te zorgen voor de elektrische trapondersteuning. Is het niet geweldig dat bewoners met de fiets door hun vroegere buurt zullen kunnen rijden? We hopen dat de bewoners er veel genoegen aan zullen beleven”, aldus Buyl.

Christophe Temmerman, de nieuwe directeur van wzc Sint-Jozef is dankbaar: “We zullen er zeker veel gebruik van maken. Dit is een meerwaarde voor ons woonzorgcentrum.”