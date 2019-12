Actiegroep Kerkskenveld niet tevreden over inspraak inwoners in woonomgevingsplan Claudia Van den Houte

18 december 2019

18u12 2 Haaltert Enkele leden van de actiegroep ‘ Laat Kerkskenveld veld blijven’ hebben deelgenomen aan één van de workshops waarmee het Haaltertse gemeentebestuur de inwoners inspraak wil geven in haar woonomgevingsplan, maar zij zijn niet tevreden. Ze uiten hun ontevredenheid in een schrijven aan het gemeentebestuur. Schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V) noemt hun uitspraken oneerlijk.

Het woonomgevingsplan moet de leef- en woonkwaliteit van Haaltert in de toekomst vrijwaren. De gemeente krijgt immers steeds meer aanvragen voor meergezinswoningen op plaatsen waar dat ruimtelijk niet gewenst is. Het woonomgevingsplan moet duidelijkheid scheppen over waar welke woningtypes mogelijk zijn. Inwoners werden uitgenodigd op één van de drie workshops voor Haaltert, Denderhoutem en Kerksken-Heldergem. Met de verzamelde input van de workshops wordt een ontwerp van het plan opgemaakt.

Teleurstelling

Aan de workshop in het Sint-Martinusheem in Kerksken namen een aantal mensen van de actiegroep ‘Laat Kerkskenveld veld blijven’ deel. “Tot onze grote teleurstelling hebben we moeten vaststellen dat dit een workshop was waarbij de richting reeds vooraf vastlag en waarbij de deelnemers vakkundig in die richting geduwd werden”, klinkt het. “Als deelnemers mochten we enkel bepalen wat voor ons de kern van onze eigen deelgemeente is en waar in deze kern er al dan niet nog appartementen mogen komen.”

De groep vindt dat er al genoeg appartementen zijn in hun gemeente. “Maar door de sturing van de avond lijkt het alsof de enige oplossing er in bestaat om bijkomende appartementen te voorzien. Mensen die eigenlijk geen bijkomende appartementen in hun omgeving meer willen, gaan toch zones aanduiden waar ze dan misschien toch nog appartementen zouden kunnen bouwen als er blijkbaar dan toch geen andere oplossingen zouden zijn, en gaan dan zelfs nog een stap verder door mee te geven hoeveel bouwlagen ze daar dan zien...”

Fake news

Schepen van Ruimtelijke Ordening Phaedra Van Keymolen (CD&V) is aangedaan door de beweringen van de actiegroep, die ze oneerlijk en fake news noemt: “Er is zeer duidelijk gecommuniceerd over wat de bedoeling was, namelijk duidelijkheid scheppen over welke woontypologieën waar gewenst zijn. De inwoners mochten aangeven wat ze vonden dat er waar mocht komen. Er is ook duidelijk gezegd geweest: ‘Of vind je dat er nergens appartementen mogen komen?’. Geen appartementen was ook perfect een mogelijke optie. Ikzelf zou als schepen zelfs nog strenger zijn geweest dan de inwoners en op nog minder plaatsen appartementen toelaten dan de groepjes aangaven. Waar het echter niet over ging, was over Kerkskenveld. Wie vragen daarover had, kon mij nadien aanspreken. Dat de workshop gestuurd werd, is absoluut niet waar. Dat is niet eerlijk. Het kon nochtans ook positief zijn voor Kerkskenveld. Als we stedenbouwkundige regels opstellen voor heel Kerksken en men zegt dat er daar geen appartementen mogen komen, dan zal dat ook voor Kerkskenveld gelden.”