Actie tegen proefproject Boekent voor gemeenteraad Claudia Van den Houte

20 november 2019

22u21 0 Haaltert Centrumlijst voor Haaltert plant maandagavond, voor de start van de gemeenteraad, een actie tegen het proefproject in Boekent in Kerksken.

Het proefproject bestaat eruit dat de Beernaardstraat deels enkel toegankelijk is voor plaatselijk verkeer, fietsers, bromfietsers en speed pedelecs en in het deel dat overgaat in een landbouwweg kwam er een tractorsas. Een tweede deel van het project bestaat uit de invoering van eenrichtingsverkeer op de Boekentstraat vanaf kruispunt Boekentstraat/Mosveldstraat via Watervoorstraat tot N460. Deze opstelling zal vier weken uitgetest worden. De gemeente verwacht dat deze proefopstelling een gunstig effect zal hebben voor de veiligheid van fietsers en dat de verkeersleefbaarheid van omgeving Boekent zal verhogen. Deze proefopstelling zal nadien geëvalueerd worden.

Volgens Centrumlijst laat het bestuur iedereen omrijden, extra kilometers afleggen en extra verkeersrisico nemen in straten waar geen problemen zijn. De partij roept op om op maandag 25 november om 19.30 uur naar het gemeentehuis te komen.