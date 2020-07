Achterbouw loopt zware schade op na brand, oorzaak nog niet duidelijk Koen Baten

31 juli 2020

15u52 0 Haaltert Bij een brand op de Knipperhoek in Denderhoutem, deelgemeente van Haaltert, heeft een achterbouw zware schade opgelopen. De eigenaars merkten plots rook op van onder het gebouw en verwittigden meteen de brandweer. Buren en politie die snel ter plaatse aanwezig waren, hadden al enkele tuinslangen uitgerold om te beginnen blussen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De brand ontstond rond 14.00 uur vanmiddag. De bewoners zaten buiten op het terras toen de zoon plots rook opmerkte van onder het gebouw. Op korte tijd vatte de hele achterbouw vuur en was er heel wat rookontwikkeling. De brandweer van Aalst kon de brand snel bestrijden, maar het gebouw liep toch aanzienlijke schade op. “Wat de brand veroorzaakt heeft is op dit moment nog niet duidelijk", klinkt het bij de brandweer.

Ook enkele bomen die vlak aan het gebouw stonden gingen in vlammen op. Een aanhangwagen en een auto vlak bij de brand bleven wel gevrijwaard. Rond het gebouw stonden houten latten die de brandweer moest verwijderen, wat enige tijd in beslag nam. Bij de brand raakte gelukkig niemand gewond. De Knipperhoek was wel volledig afgesloten voor het verkeer.