Acht nieuwe sociale woningen ingehuldigd in Anderenbroek Claudia Van den Houte

04 oktober 2020

12u28 0 Haaltert In Anderenbroek in Denderhoutem heeft het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Zuid-Oost-Vlaanderen acht nieuwe sociale woningen ingehuldigd.

SVK Zuid-Oost-Vlaanderen werkte voor het project ‘Anderenbroek Haaltert’ samen met de gemeente Haaltert en eigenaars Pascal en Christophe Van der Maelen. “Het project bestaat uit acht woningen met een binnenkoer en parking”, vertelt Jonas De Vlieger, algemeen directeur SVK Zuid-Oost-Vlaanderen. “De woningen tellen drie slaapkamers en zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen. Betaalbare én kwalitatieve woningen is een moeilijke mix. Hoe groter de woningen, hoe duurder. Daarom zijn projecten als dit voor ons zo belangrijk: Gezinnen met kinderen moeten vaak lang wachten op een sociale woning. Het project is gericht op mensen met een hoge woonnood.”

Volgens eigenaars Pascal en Christophe Van der Maelen was het gebouw vroeger een boerderij. “De acht woningen bevatten nu alle moderne technologieën op vlak van energie, verwarming en ventilatie. We zijn tevreden om via dit project ook ons steentje bij te dragen aan een maatschappelijk en sociaal lokaal woonbeleid.”

Ook bij het gemeentebestuur klonk het tevreden. Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) sprak van een ‘tripple win’. “Een lokaal project en prachtig gebouw wordt verhuurd aan lokale mensen”, aldus Baeyens. “Sociale verhuur biedt mensen kansen. Een stabiel dak boven ieders hoofd is niet altijd even eenvoudig te realiseren en hier vinden acht gezinnen dit wel. Als lokaal bestuur juichen we dit toe. Geen grootse projecten, maar kleine woonprojecten waar gezinnen van een veilige en betaalbare woning hun thuis kunnen maken.”

“Deze acht sociale woningen helpen ons mee om ons sociaal objectief te halen”, zegt schepen van Sociale Woningbouw Phaedra Van Keymolen (CD&V). “Vlaanderen verplicht ons om tegen 2025 nog 126 extra sociale woningen te realiseren.”

“Sinds 2013 hebben we in Haaltert 22 sociale woningen gerealiseerd”, stelt de Vlieger nog. “Het is een goede start. Het werk is nog niet af, want in onze regio wachten zo’n 3.000 mensen op een woning. Je kan niet de hele wereld tegelijk veranderen, maar wel in kleine stukjes.”