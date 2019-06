85 kinderen laten knuffeldier of lievelingspop meevliegen met modelvliegtuig tijdens ‘Knuffelvliegen’ Claudia Van den Houte

12 juni 2019

16u45 7 Haaltert Modelluchtvaartclub The Little Wings uit Heldergem heeft een geslaagde namiddag ‘Knuffelvliegen’ achter de rug op haar terrein langs de Kambaan.

85 kinderen hebben op pinkstermaandag hun knuffeldiertje of lievelingspopje laten meevliegen met een modelvliegtuig of helikopter, soms met een traantje erbij. Na de vlucht kregen de knuffels nog een welverdiend vliegbrevet mee. Voor de wachtende kinderen was er een springkasteel opgesteld en er was een schminkstand. Er werd ook een paar keer snoepjes gedropt vanuit een vliegtuig. Mede dankzij het mooie weer werd het een aangename namiddag voor de kinderen, hun ouders en grootouders.