600 schoolkinderen leren alles over windenergie in en rond windturbine Claudia Van den Houte

12 maart 2020

21u36 14 Haaltert Zo’n 600 schoolkinderen uit lagere scholen in Haaltert en omstreken leren alles over windenergie in en rond één van de windturbines langs de Expresweg (N45) in Denderhoutem.

Aan de windturbine in de Eigenstraat, tegen de grens met de Denderleeuwse deelgemeente Welle, organiseert Aspiravi twee belevingsdagen voor elf- en twaalfjarigen onder de noemer ‘Aspiravi on the road’. “We doen een ronde van Vlaanderen en houden in elke provincie halt”, vertelt An Schaubroeck van Aspiravi. “In vier containers die aan de voet van één van de windturbines van het windpark in Haaltert werden geplaatst, ontdekken de kinderen telkens een ander aspect van windenergie. Ze leren bijvoorbeeld hoe de kracht van wind wordt omgezet in groene stroom. In één van de containers kunnen ze met hun eigen trapkracht energie opwekken.”

“Ze leren over de schaal van Beaufort en kunnen in de blauwe container, die een propeller (luchtschroef, nvdr.) bevat die tot 6 Beaufort kan draaien, de kracht van de wind voelen. In een andere container maken ze met een 3D-bril een virtuele klim in een windturbine en ervaren ze hoe het voelt om bovenop een gondel te staan. Verder leren ze onder meer ook over de onderdelen van een windturbine, de troeven van windenergie... Ze nemen ook een kijkje in de voet van de windturbine zelf. We willen de jeugd tonen dat windenergie kan bijdragen tot de klimaatdoelstellingen.”

Scholen uit Haaltert, Denderleeuw, Burst, Aalst, Ninove en nog meer gemeenten schreven meer dan 600 leerlingen in voor de belevingsdagen van Aspiravi, op donderdag en vrijdag.