45 bewoners testen positief op coronavirus in wzc Sint-Anna, 16 in wzc Sint-Jozef Claudia Van den Houte

14 april 2020

21u36 28 Haaltert In woonzorgcentrum Sint-Anna in Haaltert werden 45 van de 68 bewoners positief getest op het coronavirus.

Het wzc had testkits gekregen om alle bewoners te testen. Eerder testten al zestien bewoners positief en er zijn ook al meerdere bewoners overleden aan het virus - hoeveel precies maakt het wzc niet bekend. Van de 68 testen die de voorbije dagen werden afgenomen bij de bewoners, waren er 45 positief. De medewerkers van het wzc worden ook nog getest. “We hadden het resultaat min of meer verwacht”, zegt Jan De Maeseneire, directeur van wzc Sint-Anna. “Al vertonen sommige bewoners maar weinig symptomen. We zullen bewoners die positief werden getest zoveel mogelijk in afzondering plaatsen, samen met de medewerkers die negatief testen.”

Woonzorgcentrum Sint-Jozef, ook in Haaltert, behoort niet tot de woonzorgcentra die testkits krijgen voor alle bewoners, maar er werden eind vorig week wel 49 testen uitgevoerd bij bewoners en personeel. Zeven bewoners van de assistentiewoningen, vijf bewoners van het wzc zelf en zes medewerkers testten toen positief. Intussen zijn de cijfers in het wzc opgelopen tot tien besmette bewoners. In de assistentiewoningen zijn er nog zes besmette bewoners, nadat er één bewoner overleed. In het wzc waren er tot hiertoe twee overlijdens door het coronavirus.

“We proberen het virus zoveel mogelijk onder controle te houden, maar het is heel moeilijk”, vertelt Jean-Marie Van Cauwenberge, directeur van wzc Sint-Jozef. “We volgen de aangepaste richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, die de evolutie in ons wzc van kortbij opvolgt en medische raad en ondersteuning biedt. We vergaderen ook regelmatig om te kijken hoe de medewerkers verder de zorg kunnen uitvoeren. Een aantal medewerkers, vooral ergotherapeuten en animatoren die het contact van de bewoners met hun familie bewaarden, zijn ziek uitgevallen. Er zijn wel nog voldoende medewerkers om alles bol te werken. We blijven de richtlijnen van het Agentschap nauwgezet opvolgen en zijn dankbaar voor de steun die we krijgen van vrijwilligers en bedrijven. Ik ben al sinds 1987 directeur, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ook voor het personeel is het een immense druk op de schouders.”