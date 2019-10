‘Spooktaculaire halloweenwandeling’ zorgt voor griezelplezier langs duistere steegjes Claudia Van den Houte

24 oktober 2019

17u21 9 Haaltert De Ninoofse carnavalsvereniging Nie Geweun organiseert op donderdag 31 oktober haar ‘Spooktaculaire halloweenwandeling’ in Denderhoutem.

Zo’n 70 medewerkers jagen de deelnemers de stuipen op het lijf langs het parcours van de wandeling. “We zetten nog meer in op lichteffecten en projectie, een vereniging uit Denderhoutem speelt filmtaferelen uit horrorfilms na, er zijn vuurspuwers en nog veel meer”, vertelt Wim De Mil van Nie Geweun. “We proberen ook elk jaar het parcours een beetje aan te passen.” Deelnemers kunnen kiezen tussen een wandeling van 8 km langs onverharde baantjes en duistere steegjes of een wandeling van 5 km die meestal langs verharde wegen loopt. Starten kan tussen 18.30 uur en 21 uur aan voetbalkantine ‘Den Deysel’, Dwarsstraat 69 in Denderhoutem. Deelnemen kost 5 euro.