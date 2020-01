‘Liefdesviooltjes’ en romantische muziek in Sint-Martinusheem Claudia Van den Houte

13 januari 2020

12u40 1 Haaltert Het Davidsfonds Haaltert organiseert op zondag 19 januari een ‘Toast Literair’ in het Sint-Martinusheem in Kerksken.

Die gaat van start om 9.30 uur met een welkomstdrink en een rijk ontbijt met een ruime keuze aan koffiekoeken. Daarna staan er ‘Liefdesviooltjes’ op het programma, een smaakvolle selectie uit de mooiste poëzie en proza, gebracht door Melissa Leboeuf en muzikaal ondersteund door romantische melodieën live gespeeld door Coppia Corda. De prijs bedraagt 12 euro voor leden van het Davidsfonds en 15 euro voor niet-leden. Reserveren kan via dekegel.joris@telenet.be of via 053/83.60.15.