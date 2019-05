‘Kies en ride’-plan voor vlot verkeer naar stembureau Claudia Van den Houte

21 mei 2019

18u21 10 Haaltert De gemeente Haaltert heeft opnieuw een ‘Kies & ride’-plan opgemaakt om het verkeer en het parkeren aan de stembureaus vlot te laten verlopen.

Er zal parking vlakbij zijn voor fietsen en voor minder mobiele Haaltenaars. De gemeente roept haar inwoners op om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Voor wie dat niet lukt, is er een overzicht van de parkeermogelijkheden en omleidingen te vinden op www.haaltert.be/verkiezingen. Je vindt er ook tal van nuttige info over eventueel verlies van je stembrief, waar je moet gaan stemmen, hoe je bij volmacht kan stemmen en meer.