‘Jeugd van Lut & Jan’ houdt kubbtornooi en dorpsspel in Warandepark Claudia Van den Houte

03 juli 2019

17u37 1 Haaltert Vzw de Jeugd van Lut & Jan viert op vrijdag 5 juli haar vierde verjaardag met een kubbtoernooi en een interactief dorpsspel in het Warandepark in Haaltert.

Tijdens het dorpsspel verken je met je smartphone in de hand een 3 kilometer lang stukje van Haaltert en de geschiedenis van de gemeente en haar jeugdbewegingen. “We zetten je op weg en dan is het aan jou om de opdrachten tot een goed einde te brengen. Vanaf 18 uur zitten de medewerkers klaar in het Warandepark om je op weg te helpen”, zegt Lien Callebaut van de vzw de Jeugd van Lut & Jan.

Om 19 uur starten de inschrijvingen voor het kubbtoernooi. Het toernooi zelf gaat van start om 20 uur. Inschrijven voor het kubbtoernooi kan op voorhand via info@vzwjlj.be. De inschrijvingsprijs bedraagt 5 euro per ploegje van drie personen.