‘De Jartellen’ houden concert via livestream: coronaproof ‘Jartel Virtuel’ Claudia Van den Houte

05 augustus 2020

16u50 0 Haaltert ‘De Jartellen’, een band met thuisbasis in Denderhoutem, houdt zaterdagavond een optreden via livestream.

De band - die onder meer al op de Gentse Feesten en Tomorrowland stond - organiseerde eerder al een ‘lockdownrock’ en postte filmpjes online, gemaakt vanuit hun ‘kot’. In de zomer kunnen concerten niet ontbreken, vinden de muzikanten. Daarom brengen ze ‘Jartel Virtuel’. “Komende zaterdag kan je op onze Facebookpagina genieten van een uniek livestreamconcert, in samenwerking met AtomTV en HOUSE OF FRONT”, aldus De Jartellen. “Hopelijk kunnen we iedereen wat plezieren, zeker met de tropische temperaturen in het vooruitzicht. Genieten kan dus vanop je smartphone tot op tv, van het zwembad tot op de canapé.”

Het concert start op zaterdag 8 augustus om 21 uur. ‘Jartel Virtuel’ wordt volledig coronaproof georganiseerd en is uitsluitend via livestream te volgen. Publiek op locatie wordt niet toegelaten.