‘De Creatieven Driehoek’ houdt tweede netwerkevenement bij Stokerij Van Damme Claudia Van den Houte

22 oktober 2019

13u53 1 Haaltert De Creatieven Driehoek, een netwerkinitiatief van drie onderneemsters uit de streek, houdt op donderdag 24 oktober een tweede netwerkevenement voor lokale ondernemers uit de food- en creatieve sector.

Anniek Chiau, Eveline Boone en Julie De Raedt, drie onderneemsters uit de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen, richtten in het voorjaar ‘De Creatieven Driehoek’ op om food- en creatieve ondernemers uit de driehoek Ninove, Zottegem en Geraardsbergen samen te brengen. Eveline is foodfotograaf en nieuw in de streek, Anniek, afkomstig uit Denderhoutem, is foodwriter en begeleidt food- en horeca-ondernemers om authentieker en meer vanuit de buik te communiceren, en Julie uit Herzele werkt als brand designer vaak voor voedingsbedrijven.

Vier keer per jaar organiseren ze op een inspirerende locatie een creatief netwerkmoment. Op 24 oktober nodigt het collectief vier experten uit met elk een heel eigen ondernemersexpertise. Tijdens deze netwerkborrel bij Stokerij Van Damme kan elke ondernemer een tijdslot naar keuze bij één van deze experten boeken. “Iedereen leert iets bij, niet alleen van de experts, maar ook van elkaar.” zegt Julie. Ilse en haar zussen van Stokerij Van Damme zorgen voor een netwerkborrel met jenever. “We zijn te gast bij een lokale ondernemer, want onze streek heeft zo veel potentieel. Daar mogen we toch wel trots op zijn”, meent Anniek.

Inschrijven kan via de Facebookpagina van De Creatieven Driehoek.