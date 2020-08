‘Baratom’ lanceert aperobox met eigen bier, kaas en vlees: “Mensen toch nog zomergevoel geven, nu onze zomerbar dit jaar niet kan doorgaan” Claudia Van den Houte

07 augustus 2020

12u15 2 Haaltert De vereniging ‘Baratom’ heeft een eigen ‘Baratom’-bier gelanceerd. Daarbij past ook een eigen schapenkaas, bierworst en gerookte bacon met bier, in samenwerking met lokale handelaars uit Denderhoutem.

“Het was aanvankelijk de bedoeling om ons eigen bier eind april te lanceren op de jaarmarkt in Denderhoutem, maar die werd afgelast door het coronavirus”, vertellen Tom Verleysen, Elin Uyttersprot en Stijn Redant van Baratom. “Daarna hadden we gehoopt om het te lanceren aan de start van onze jaarlijkse zomerbar in augustus. We hadden eerst groen licht gekregen van de gemeente voor de organisatie van de zomerbar, maar eind juli kregen we te horen dat het toch niet meer mocht.” Door de stijgende besmettingen in ons land, besloot de gemeente Haaltert om alle evenementen af te lassen.

Baratom-gevoel

“We zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben nagedacht over hoe we de mensen toch dat ‘Baratom’-gevoel, een zomergevoel, konden bezorgen. Zo kwamen we op het idee om aperoboxen aan te bieden. Naast een eigen bier, hadden we Laurens De Middeleer van schapenmelkerij Bosschelle in Denderhoutem ook gevraagd om een schapenkaas voor ons te ontwikkelen. De Denderhoutemse Slagerij Harry & Anja maakte voor ons dan weer een bierworst en gerookte bacon met ons bier. Dat bieden we nu allemaal aan in aperoboxen, zodat mensen in hun eigen bubbel toch het ‘Baratom’-gevoel ervaren.”

De Baratom-leden beschrijven hun ‘Baratom Blond’ als een elegant en blond biertje, niet te zwaar, maar ook niet te licht (6,5%), met een fruitige toets en frisse hoparoma’s. Het werd gebrouwen in brouwerij De Ryck in Herzele. De aperoboxen - er zijn drie verschillende, vanaf 25 euro - zijn vanaf zondag te bestellen via het bestelformulier op de Facebookpagina van ‘Baratom’. Er zijn twee levermomenten: 15 augustus (zomerbar) en 5 september (kermisweekend). De aperoboxen kunnen telkens een week vooraf worden besteld.