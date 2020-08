‘Atoms Campingconcert’ via livestream lokt meer dan 700 kijkers: “Leuk en geslaagd alternatief, maar concert had nooit afgelast mogen worden” Claudia Van den Houte

09 augustus 2020

12u48 2 Haaltert Het ‘Atoms Campingconcert’ via livestream werd zaterdagavond - en ook nu nog - goed bekeken.

Organisator Jeroen Wiggeleer was teleurgesteld nadat de gemeente Haaltert alle evenementen verbood door het coronavirus. Ook de Atomse Campingconcerten werden afgelast, nadat hij eerst groen licht had gekregen voor een ‘coronaproof’ versie. Om het publiek toch nog te laten genieten van optredens, organiseerde hij samen met het Feestcomité Haaltert een livestream. Zangers Gene Thomas en Johan Veugelers traden zaterdagavond op vanop een geheime locatie in Denderhoutem: de tuin van de organisator zelf.

Die blikt tevreden terug. “We hadden tijdens de optredens constant 600 tot 700 kijkers”, vertelt Jeroen Wiggeleer. “Had het Atoms Campingconcert kunnen doorgaan op het Pastorijplein, dan hadden er maar 400 toeschouwers kunnen komen kijken. Nu hebben we dus meer mensen kunnen bereiken, en het aantal stijgt nog, want de optredens zijn nog steeds te bekijken via www.jeroenevents.be. Er hebben intussen al meer dan 1.000 mensen de optredens bekeken.”

“Ik kreeg reacties van mensen die me bedankten om toch nog sfeer te brengen in Denderhoutem, mensen die een groot scherm in hun tuin hadden geplaatst, die de livestream bekeken terwijl ze aan het eten waren... Toch maakt dit de aflassing van het concert niet goed. Het had nooit afgelast mogen worden, daar blijf ik bij.” De livestream is voorlopig een eenmalig initiatief. “Het is een leuk alternatief maar er gaat niets boven een concert met publiek.”