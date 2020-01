Zoekactie naar inbreker boven bossen in Haacht JSL/EDLL/KAR

23 januari 2020

De bewoners van Haacht zijn deze avond opgeschrikt door een grote zoekactie boven de gemeente. De politie speurde met onder andere twee helikopters een geruime tijd de weilanden en bossen af in de omgeving van de gemeente. Naar aanleiding van een diefstal zou de politie op zoek zijn naar een inbreker.

Korpschef Wim D’haese liet intussen weten dat er geen reden is tot paniek. “Er is helemaal niets bijzonders gaande. De inwoners hoeven zich geen zorgen te maken”, aldus korpschef D’haese van de lokale politiezone. De zoekactie is intussen afgelopen.