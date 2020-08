Woning onbewoonbaar na uitslaande dakbrand JSL

17 augustus 2020

14u00 2 Haacht In Wespelaar, een deelgemeente van Haacht, is de brandweer rond 13 uur ter plaatse gekomen voor een uitslaande dakbrand in de Nieuwstraat. Het vuur was redelijk snel onder controle, maar de schade is aanzienlijk.

De brand is spontaan ontstaan aan de achterzijde van de woning. Een precieze oorzaak kon de brandweer niet achterhalen. “De kans is groot dat het warme weer er iets mee te maken heeft. Het vuur is via de houten garage door de dakgoot tot in het dak gedrongen. Het was een uitslaande dakbrand, maar we hadden het vuur redelijk snel onder controle. De schade aan het dak en de bovenverdieping is helaas wel aanzienlijk. In de namiddag hebben we een met een ladderwagen een dakzeil gespannen tegen het onweer.”

Het huis is helaas onbewoonbaar, maar de bewoonster heeft onderdak gevonden bij haar dochter.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.