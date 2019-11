Winkeldief loopt tegen de lamp ADPW

14 november 2019

15u19 0

In de Aldi op de Rijmenamsesteenweg in Haacht werd woensdagnamiddag omstreeks 17 uur een man betrapt toen hij de winkel wilde verlaten met een zak gestolen goederen. Toen hij werd nageroepen door het personeel ging hij lopen en liet hij de zak achter. De politie werd opgeroepen en voerde nog een patrouille in de nabije omgeving uit. De verdachte kon niet meer aangetroffen worden.